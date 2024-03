Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Zentraler Unterbringungseinrichtung (ZUE)

Möhnesee (ots)

Am Freitag, dem 15. März, kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Brand in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Möhnesee. Auf dem Gelände gerieten in einem Wohngebäude zwei Zimmer in Vollbrand. Ein 25-jähriger türkischer Bewohner, der ebenfalls Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung ist, steht im Verdacht, die Zimmer vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Er konnte im Rahmen der Fahndung auf dem Gelände angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen schwerer Brandstiftung. Die Zimmer wurden durch den Brand so weit zerstört, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Durch die Rauchgase kam es in den Ortsteilen Soest-Bergede und Möhnesee-Wildebauer zu einer kurzzeitigen Geruchsbelästigung. Ein Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt. Die Bewohner des betroffenen Hauses konnten auf dem Gelände in anderen Gebäuden untergebracht werden. (TS)

