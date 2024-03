Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach erfolgreichem Einsatz der EK-Prio

Soest (ots)

Die Ermittlungskommission (EK) Prio der Soester Kriminalpolizei war am 14.03.2024 abermals erfolgreich.

Im Rahmen ihrer zivilen Streife waren zwei Polizeibeamte der EK Prio am Bahnhof in Soest unterwegs. Dort trafen sie auf zwei "altbekannte" Marokkaner aus der ZUE Möhnesee.

Die Beamten konnten die beiden dabei beobachten, wie die beiden 26- und 44-jährigen einen dortigen Supermarkt betraten. Dabei ertönte ein Signalton der Sicherheitsschleuse. Daraufhin verließen die beiden Personen den Supermarkt. Der Jüngere der beiden riss daraufhin eine in einem seinem Rucksack befindliche Umverpackung eines Parfüms auf und entnahm einen Flacon.

Auf die Situation angesprochen gab der 26-jährige einen vorangegangenen Diebstahl in einer Drogerie in der Brüderstraße zu.

Der 44-jährige wird nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entlassen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen in der Drogerie, aus dem das Diebesgut stammt, konnte der Diebstahl anhand von Videoaufzeichnungen nachvollzogen werden. Da der 26-jährige bei der EK Prio bereits einschlägig als Intensivtäter bekannt ist, gegen ihn mittlerweile in NRW 31 Verfahren geführt werden und zusätzlich noch eine Bewährungsstrafe offen ist, wurde seitens der Staatsanwaltschaft gegen ihn am Nachmittag eine Untersuchungshaft angeordnet.

In enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei konnten dem Tatverdächtigen nach Auswertung von Videomaterial auch noch bandemäßiger Taschendiebstahl im Bereich des Soester Bahnhofs nachgewiesen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell