Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen

Warstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch führten Beamte der Polizeiwache in Warstein Verkehrskontrollen im Bereich im dortigen Zuständigkeitsbereich durch. In der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr wurde eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße 55 unmittelbar vor der Polizeiwache eingerichtet. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag hierbei bei der Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In dieser Zeit ahndeten die Polizeibeamten insgesamt 15 Vorfahrtsverstöße, sechs Gurtverstöße und 35 sonstige Verkehrsverstöße (Handynutzung während der Fahrt, "STOP"-Schild missachtet etc.). Des Weiteren wurden drei Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne eine gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei insgesamt fünf Personen wurde eine Blutentnahme angeordnet, da sie während der Fahrt unter Drogeneinfluss standen.

Allein im Bereich der Polizeiwache Warstein konnten seit Monatsbeginn insgesamt, einschließlich der zuvor genannten Fälle, drei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss und elf Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen werden. Auch aus diesem Grund wird die Polizeiwache Warstein weiterhin intensive Verkehrskontrollen durchführen, um den Erwartungen der Bevölkerung diese bestmöglich vor schweren Verkehrsunfällen und deren Folgen zu schützen, gerecht zu werden.

