Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Autohaus - Räder gestohlen

Viersen (ots)

Zwischen 17.30 Uhr am Montagnachmittag und 8 Uhr am Dienstagmorgen hat ein Autohaus am Hormesfeld in Viersen ungebetenen Besuch erhalten.

Bislang Unbekannte haben auf dem Firmengelände die Schlösser zu zwei Containern aufgebrochen. Aus diesen Containern stahlen sie komplette Radsätze. Die genaue Zahl der entwendeten Räder steht noch nicht fest. Was allerdings feststeht, ist, dass eine solche Menge sperriger und schwerer Gegenstände nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad abtransportiert werden konnte. Auch ein Kleinwagen scheidet als Tatfahrzeug aus.

Wer hat am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag am Hormesfeld verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben, die sich in dieser Zeit dort aufgehalten haben? Die Rufnummer für Hinweise ist die 02162/377-0. /hei (281)

