Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Fußgänger von Auto erfasst

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 22:09 Uhr, erfasste ein 49-Jähriger PKW-Fahrer aus Marsberg einen 47-Jährigen Lippstädter, der zu Fuß unterwegs war auf der Stirper Straße in Richtung Stirpe. Der PKW-Fahrer fuhr in gleiche Richtung und übersah den alkoholisierten, dunkel bekleideten Fußgänger auf der Fahrbahn. Auf Höhe Hausnummer 124 kollidierte der PKW mit dem Fußgänger.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell