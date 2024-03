POL-SO: Laptop gefunden - Besitzer gesucht

Anröchte (ots) - Am 11. März kam es gegen 12:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 64. Ein im Bereich der Unfallstelle am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Peugeot wurde von einem aus Richtung Warstein kommenden und in die Kliever Straße abbiegenden Lkw touchiert. Es entstand erheblicher Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Peugeots. Der Lkw verlangsamte zunächst seine Fahrt, setzte diese jedoch fort, ohne sich um den ...

