Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Freitagabend, 15.03.2024, kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Alte Ruhr in Wickede/Ruhr. Vermutlich wurden der oder die Täter durch den Bewohner bei der Tatausführung gestört, sodass sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02922/91000 bei der Polizei in Werl zu melden. (mb)

