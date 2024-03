Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfall eines Fahrradfahrers gesucht

Werl-Büderich (ots)

Am 15.03.2024 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr 17:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Werler mit seinem Fahrrad die Schlesienstraße in Richtung Werl-Büderich, die aufgrund der dortigen Baustelle aktuell verengt und daher nur als Einbahnstraße zu befahren ist. Als der Fahrradfahrer von einem silberfarbenen Pkw überholt wurde, wurde er von diesem möglicherweise touchiert, was einen Sturz zur Folge hatte, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ob die Person, die den Pkw führte, den Sturz wahrgenommen hat, kann aktuell nicht abschließend beurteilt werden. Wer die Situation beobachtet hat und Angaben zu dem überholenden Pkw, der als silberfarbenes eckiges Fahrzeug, Typ Kleintransporter, Van oder Kastenwagen, beschrieben wird, machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922/91000 in Verbindung zu setzen. (MJ)

