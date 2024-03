Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

In der Heinitzstraße übersah eine 38-Jährige bei einem Fahrstreifenwechsel am Donnerstag (14.03.) einen 73-jährigen Rollerfahrer. Die VW-Fahrerin wollte nach bisherigem Stand der Ermittlungen von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechseln, hierbei stieß sie mit dem von hinten kommenden Hagener zusammen, der nicht mehr ausweichen konnte. Der 73-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

