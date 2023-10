Polizei Wuppertal

POL-W: RS/SG Schwerpunkteinsatz - Bilanz der Verkehrskontrollen

Wuppertal (ots)

Gestern (30.10.2032) führte die Polizei in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz am Müngstener Brückenpark in Remscheid durch. Der Fokus der Kontrollaktion lag auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer. Im Jahr 2022 ereigneten sich laut Jahresverkehrsbericht 215 Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol und 47 nach dem Missbrauch von Betäubungsmitteln. Insgesamt fertigten Polizeibeamte fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung oder der Sicherung von Kindern. Mehrere Verwarngelder wurden erhoben. Zudem konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden. Aus einer Fahrzeugkontrolle ergab sich der Verdacht zu weiterführenden zollrechtlichen Ermittlungen, die derzeit noch andauern. Auch in Zukunft legt die Polizei ihren Fokus auf die Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern um dadurch die Verkehrssicherheit im Bergischen Städtedreieck zu stärken. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell