Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann bedroht Fußgängerin in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am Morgen des 30.10.2023 kam es gegen 07:50 Uhr auf der Holsteiner Straße in Wuppertal zu einer Bedrohung. Nach ersten Erkenntnissen war eine 60-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund auf der Holsteiner Straße unterwegs, als ein ihr unbekannter 36-jähriger Mann gezielt auf sie zukam. Er schubste die Frau und hielt dabei ein Messer in der Hand. Als Unbeteiligte auf den Vorfall aufmerksam wurden und den Angreifer ansprachen, entfernte er sich zu Fuß über die Holsteiner Straße. Bei einer Fahndung im Nahbereich trafen eingesetzte Polizeibeamte den Mann an. Die Ursache für das Verhalten des Mannes ist unklar. Eine Strafanzeige gegen den 36-Jährigen wurde gefertigt. Die Kriminalpolizei ermittelt die Hintergründe der Tat. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell