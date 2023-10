POL-W: RS - Auto dreht sich aufs Dach

Wuppertal (ots) - In der vergangenen Nacht (29.10.2023) kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal zu einem größeren Polizeieinsatz. Ursächlich war eine gemeldete Schussabgabe in einer Gaststätte. Gegen 00:55 Uhr meldete sich ein 38-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, im Verlauf einer Streitigkeit und einer daraus resultierenden Auseinandersetzung ...

mehr