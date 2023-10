POL-MFR: (1181) Tödlicher Unfall bei Herrieden

Erlangen (ots) - Am Donnerstagmorgen (12.10.2023) geriet in einem Einfamilienhaus im Erlanger Osten offenbar unbeaufsichtigtes Kochgut in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Ein Bewohner eines Wohnanwesens in der Helmut-Anzeneder-Straße ließ nach ersten polizeilichen Erkenntnissen Kochgut unbeaufsichtigt. Nach Auslösen des Rauchmelders stellten die Bewohner einen Brand in der Küche fest und brachten sich in ...

