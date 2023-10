Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1180) Schwelbrand in Ansbacher Innenstadt

Ansbach (ots)

Am Freitagmorgen (13.10.2023) entstand ein Schwelbrand zwischen zwei Gebäudeteilen in der Ansbacher Innenstadt, welcher einen hohen Sachschaden nach sich zieht. Die Löscharbeiten dauern an.

Gegen 06:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Ansbacher Promenade mitgeteilt.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach stellten zunächst fest, dass es sich um ein Gebäude des Landesamtes für Finanzen handelt, in welchem sich zu dieser Zeit noch keine Personen befanden. Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Ansbach sperrten den Bereich weiträumig ab und begannen mit den Löscharbeiten. Diese dauern zur Stunde noch immer an, da der Schwelbrand im Bereich einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäudeteilen liegt. Zur Bekämpfung des Brandes müssen mehrere Wände geöffnet und auf Glutnester überprüft werden.

Der in diesem Zusammenhang entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten am Vortag an den betreffenden Gebäudeteilen Bauarbeiten stattgefunden, bei welchen unter anderem Bitumen erhitzt und verarbeitet wurde. Mutmaßlich entwickelte sich dadurch in der Folge ein Schwelbrand in der Dehnfuge.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell