Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - bei Überholmanöver mit Krad gestürzt

Warstein (ots)

Ein 28-jähriger und ein 29-jähriger Motorradfahrer (beide aus Lippstadt) befuhren am Samstagabend, gegen 17.45 Uhr, mit ihren Krädern die Straße im Bodmen von Warstein in Richtung Hirschberg. Etwa auf halber Strecke setzte der Jüngere der beiden zu einem Überholmanöver seines Begleiters an. Hierbei beschleunigte er so stark, dass sich das Vorderrad seines Krades ungewollt anhob und er so die Kontrolle über seine Honda verlor. Er geriet auf den Randstreifen und kam schließlich zu Fall. Dabei zog sich der Lippstädter leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Krad entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell