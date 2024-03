Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Diebstahl eines Sattelschleppers

Werl (ots)

In den späten Abendstunden des 16.03.2024, zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände einer Firma in der Runtestraße 24 in Werl. Nach dem Auffinden von Fahrzeugschlüsseln einer Sattelzugmaschine wurde von dieser der Auflieger abgekoppelt, um einen anderen Auflieger vom Gelände anzukoppeln. Der Sattelzug wurde dann in Bewegung gesetzt, um das Gelände durch ein Tor am Eingangsbereich verlassen zu können. Da das elektronische Schiebetor aber auch nach einer Manipulation der Elektronik durch die Täter nicht ganz geöffnet werden konnte, wurde der Auflieger von der Zugmaschine wieder abgekoppelt. Die Täter wollten nun ohne den Auflieger einen anderen Weg ausprobieren. Dieser führte über ein Rasenstück auf dem Gelände. Dort fuhr sich das Gefährt aber fest und die Täter mussten dieses verlassen. Um alle Spuren zu vernichten, wurde durch die Täter im Innenraum der Sattelzugmaschine und auf die Elektronik des Tores der Inhalt eines Feuerlöschers versprüht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922/91000 zu melden, wenn Hinweise zu verdächtigen Feststellungen gegeben werden können. (MR)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell