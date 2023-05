BPOLI-KA: (Karlsruhe) 53-Jährige belästigt Reisende im Hauptbahnhof

Ettlingen (ots) - Ein 18-Jähriger hat Mittwochvormittag (26. April) vor den Augen einer Streife der Bundespolizei unerlaubt mehrere Gleise am Bahnhof Ettlingen - West überquert. Die Streife befand sich gerade in einer anderen Angelegenheit am Bahnhof Ettlingen - West, als sie auf den Mann aufmerksam wurden. In einem Gespräch konfrontierten sie ihn mit der gefährlichen Situation, in die er sich kurz zuvor begeben ...

mehr