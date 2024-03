POL-SO: Sondereinsatz des Verkehrsdienstes

Möhnesee-Körbecke (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Samstag, 16.03.2024, als sie in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:50 Uhr in eine Einfamilienhaus in der Straße Sommerfeld in Möhnesee-Körbecke einstiegen. Nach Rückkehr der Bewohner mussten diese feststellen, dass das gesamte Haus durchwühlt worden war und neben Schmuck und einem Handy auch diverse Kontokarten entwendet worden ...

mehr