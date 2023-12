Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Technischer Defekt löst Brand in Montessorischule in Greifswald aus

Hansestadt Greifswald (ots)

In den heutigen Mittagstunden gegen 11:40 Uhr wurde der Polizei in Greifswald durch die Rettungsleitstelle ein Brand im Bereich der Montessorischule, Gedserring gemeldet. Vor Ort bestätigte sich dies durch eine starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des mittleren Dachteils. Als Ursache für den Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Berufs- wie der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald relativ schnell ein Kabelbrand in einem Kabelschacht und somit ein sog. technischer Defekt ausgemacht werden. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen nicht vor. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 32 Kameraden und Kameradinnen im Einsatz. Die zuständige Schulleiterin war während der Löscharbeiten ebenfalls vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann gegenwärtig nicht beziffert werden.

