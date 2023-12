POL-ANK: Witterungsbedingte Einsätze im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) - In den frühen Morgenstunden (21.12.2023, ca. 05:00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Feldstraße in Greifswald eingebrochen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften, drangen sie weiter in den Markt vor und durchwühlten Schränke und Regale. Ob und was die Täter gestohlen haben, ist derzeit unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren ...

