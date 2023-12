Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Anklam und der Bundespolizeiinspektion Pasewalk - Bahnunfall an unbeschranktem Bahnübergang in Torgelow -

Torgelow (ots)

Am heutigen Morgen (28.12.2023) um 08:50 Uhr informierte die Notfallleitstelle der DB AG über einen Zusammenprall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Torgelow, Karlsfelder Straße. (Bahnstreckennummer: 6771/ Bahnkilometer: 150,8) Dabei hatte ein 68-jähriger Fahrer eines Pkw Seat den heranfahrenden Regionalexpress RE 13273 offenbar übersehen und stieß mit diesem zusammen. Er touchierte den Triebwagen seitlich auf einer Gesamtlänge von ca. 72 Metern.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich vier Reisende und der Zugbegleiter im Triebwagen. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise ca. 3.000,- EUR. Der Schaden am Triebwagen wird mit ca. 10.000,- EUR beziffert. (u. a. Schleifspuren)

Der vor Ort befindliche Notfallmanager der DB AG konnte die weitere Einsatzbereitschaft des Triebwagens bestätigen. Der Triebfahrzeugführer wurde ausgetauscht. Unfallbedingt kam es zu zwei Zugausfällen sowie einem Teilausfall. Die Polizeidienststellen der Landes- wie der Bundespolizei ermitteln gemeinsam wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gemäß § 315 Strafgesetzbuch.

