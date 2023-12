Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Gebäudebrand in Kisdorf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kisdorf (ots)

Am gestrigen ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Freiwillige Feuerwehr Kisdorf durch die Kooperative Regionalleitstelle West um 18:02 Uhr mit dem Stichwort FEU (Feuer, Standard) in die Straße Ellernbrook in Kisdorf-Wohld alarmiert. Dort soll es nach Angaben zu einem Zimmerbrand gekommen sein.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits das Erdgeschoss des Einzelhauses im Vollbrand. Umgehend lies der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kisdorf, Lars Lohse, eine Stichworterhöhung von zunächst FEU G (Feuer, größer als Standard) auf FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge) durchführen und somit weitere Einsatzkräfte an die Einsatzstelle alarmieren.

Ein Innenangriff war bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht möglich.

Die Wasserversorgung an der Einsatzstelle konnte aus dem öffentlichen Hydrantennetz sichergestellt werden. Hierfür wurden ca. 500m B-Schlauch bis an die Einsatzstelle verlegt.

Mit drei handgeführten Strahlrohren und mehreren Trupps unter Atemschutz sowie im weiteren Verlauf über das Wenderohr der Drehleiter aus Kaltenkirchen, konnte das Feuer nach ca.90 Minuten gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten waren um 20:20 Uhr abgeschlossen.

Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Ein weiterer Schaden auf benachbarte Wohnobjekte konnte durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte verhindert werden.

Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit ca. 90 Einsatzkräften an diesem Einsatz beteiligt.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kisdorf

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Freiwillige Feuerwehr Sievershütten Führungsgruppe Amt Kisdorf Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit Kreiswehrführer und Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Segeberg mit Fachberater Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell