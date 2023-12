POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Neuenburg am Rhein -- Pkw verunfallt schwer - alle Insassen flüchtig - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntag, den 17.12.2023, gegen 03:00 Uhr. Das betroffene Fahrzeug stand geparkt in der Bahnhofstraße in Zell. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 15.000 Euro. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier in Schopfheim ...

