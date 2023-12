Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Bötzingen

Eichstetten - Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung -- Aufruf nach Zeugen und möglichen Geschädigten

Freiburg

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am 16.12.2023, gegen 16:10 Uhr in Bötzingen. Eine 59-Jährige befuhr die Hauptstraße in Bötzingen (L 114) - sie fuhr in Richtung Eichstetten und beschädigte zwei Verkehrszeichen, als sie unter anderem auch über die Bebauung des Kreisverkehrs fuhr.

Anschließend fuhr die Dame in Richtung Eichstetten weiter. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen gefährdete sie nach dem Verkehrsunfall - in Richtung Eichstetten fahrend - mindestens einen Verkehrsteilnehmer.

Die Unfallverursacherin wurde wenige Minuten später in Eichstetten angetroffen. Sie gelangt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zur Anzeige. Die Fahrerlaubnis wurde ihr vorläufig entzogen sowie die Weiterfahrt unterbunden.

Die Polizei bittet nun Zeugen bzw. mögliche Geschädigte, sich zu melden.

Wem ist zum genannten Zeitpunkt ein grau-silberner Peugeot, Typ 208, auf der L 114 zwischen Bötzingen und Eichstetten aufgefällen?

Wer wurde unter Umständen von dem Fahrzeug gefährdet?

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Breisach erbeten, Tel. 07667 91170.

