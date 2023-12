POL-FR: Bad Säckingen: Roter Kleinwagen flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 14.12.2023 auf Freitag, 15.12.2023, hebelte ein Unbekannter eine Hintertür auf, um in ein Möbelhaus in der Alte Straße zu gelangen. Nach Sachlage hielt sich der Unbekannte in dem Möbelhaus auf. Augenscheinlich wurde nichts aus dem Möbelhaus entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

