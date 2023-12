Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrerin kollidiert mit Sattelzugmaschine - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 10.45 Uhr, kollidierte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Süd mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die 23-Jährige befuhr die Autobahn A 861 von der Schweiz kommend und wollte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd die Autobahn verlassen. In der Anschlussstelle kam sie in der Kurve auf die Gegenfahrbahn, lenkte nach rechts und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Ihr Pkw schleuderte auf die Fahrbahn zurück und kollidierte im weiteren Verlauf seitlich mit der Sattelzugmaschine des Sattelzuges. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw sowie die Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt, beziehungsweise geborgen werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Wegen der Bergung des Sattelzuges war die Anschlussstelle bis gegen 15.00 Uhr gesperrt.

