POL-FR: Lörrach: Hinweisschilder aus Rathaustiefgarage entwendet

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 14.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 20.10 Uhr bis 20.40 Uhr, wurde an einem schwarzen BMW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Sporttasche entwendet. Der BMW stand auf einem Parkplatz in der Hiltelinger Straße. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

mehr