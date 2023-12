Freiburg (ots) - Am Freitag, 15.12.2023, gegen 12:00 Uhr, ist in der Scheffelstraße von Bad Säckingen ein roter Kleinwagen von einer Unfallstelle geflüchtet. Dieser war rückwärts gegen einen geparkten Mercedes-Benz gefahren. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden am Mercedes-Benz zu kümmern, flüchtete der Fahrer in Richtung Schlosspark. Auf weitere ...

mehr