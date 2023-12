POL-FR: Landkreis Lörrach - Zell im Wiesental -- Pkw vollständig ausgebrannt - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am 16.12.2023, gegen 16:10 Uhr in Bötzingen. Eine 59-Jährige befuhr die Hauptstraße in Bötzingen (L 114) - sie fuhr in Richtung Eichstetten und beschädigte zwei Verkehrszeichen, als sie unter anderem auch über die Bebauung des Kreisverkehrs fuhr. ...

mehr