POL-NB: Schulweg und Geschwindigkeit: thematische Verkehrskontrollen für August starten

Neubrandenburg (ots)

Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!", die in diesem Monat auf die Schwerpunkte Geschwindigkeit und Schulwegsicherung ausgelegt sind.

Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen. Hieran hat sich auch im ersten Halbjahr 2023 nichts geändert. Im Vergleich zu den Monaten Januar bis Juni im vergangenen Jahr, stieg die Anzahl der Verkehrsunfälle mit der Ursache Geschwindigkeit um etwa 17 Prozent. Dass dies oftmals auch zu Verkehrsunfällen mit hohen Sachschäden sowie verletzten Personen führen kann, zeigt ein anderer Blick auf die Statistik. In diesen Fällen ist die Geschwindigkeit Unfallursache Nummer eins.

Besondere Obacht ist zudem wieder ab dem 28. August geboten, wenn in MV die Schule wieder los geht und auch zahlreiche Erstklässler neu unterwegs sein werden. Die jüngsten Verkehrsteilnehmer sind natürlich noch nicht so geübt als Teilnehmer im Straßenverkehr. Deswegen wird die Polizei MV mit allen acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg in der ersten Schulwoche ebenfalls landesweit im besonderen Einsatz sein. An Schulen und anderen Örtlichkeiten werden mobile und stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt.

Die Auftaktveranstaltung findet in der Landeshauptstadt statt und wird durch die Polizeiinspektion Schwerin umgesetzt. Medienvertreter, die diese Aktion begleiten wollen, können sich an die Polizeiinspektion Schwerin (0385 5180 3004) wenden.

