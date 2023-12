Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Waldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf einer gesperrten Straße bei Waldenburg ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem erheblichen Sachschaden kam. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Kleinbus gegen 13.30 Uhr auf der Goldbacher Steige von Goldbach in Richtung Beltersrot. Diese ist im Winter aufgrund des dortigen starken Gefälles für den Straßenverkehr gesperrt. Vermutlich weil er seine Geschwindigkeit nicht an die schnee- und eisbedeckten Fahrbahnverhältnisse anpasste verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in den angrenzenden Wald. Am Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von rund 50.000 Euro. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Öhringen: Unfall an der roten Ampel

Die Polizei sucht nach Zeugen um den Hergang eines Unfalls am Montagabend in Öhringen an der Kreuzung der Heilbronner Straße mit der Herrenwiesenstraße zu klären. Ein Opel und ein Fiat stießen gegen 19 Uhr an der Kreuzung zusammen. Die Lenker beider Fahrzeuge gaben an, bei grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Zeugen die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 930 0 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

