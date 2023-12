Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.12.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obersulm: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen BMW in Obersulm. Zwischen 22.30 Uhr am Sonntagabend und 6.25 Uhr am nächsten Morgen gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Fahrzeug, welches in der Rosenbergstraße abgestellt war. Anschließend gelang es den Unbekannten den grauen BMW X3 xDrive 20d mit Heilbronner Kennzeichen zu starten und mit diesem zu flüchten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

