POL-PDNR: Unfall durch verlorene Ladung mit anschließender Flucht

Puderbach (ots) - Im Zeitraum Mittwoch, 24.05.2023 - Samstag, den 27.05.2023 wurde ein E-Bike aus einem Kellerraum in der Straße Auf der Huth in Puderbach entwendet. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu dem unverschlossenen Raum und nahm das Fahrrad an sich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

