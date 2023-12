Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Zu schnell auf winterlichen Straßen

Mit leichten Verletzungen wurde eine 38-Jährige nach einem Unfall am Dienstagmorgen bei Wertheim in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war gegen 9 Uhr mit ihrem Audi auf der Kreisstraße zwischen Dörlesberg und Sachsenhausen unterwegs, als ihr Wagen kurz vor der Einfahrt zum dortigen Flugplatz ins Schleudern geriet. Vermutlich war die Frau für die winterlichen Straßen zu schnell gefahren und verlor deshalb die Kontrolle über den A4. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und anschließend einige Meter über den angrenzenden Acker, bevor er die Böschung wieder hinunterschanzte, auf der anderen Straßenseite ein Verkehrsschild umbog und schließlich gegen die dortige Böschung prallte und stehen blieb. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen zur Unfallstelle und kümmerten sich um die Frau und ihr Auto. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Wertheim: Unfall auf schneebedeckter Straße

Ein LKW kippte bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Wertheim auf die Seite und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Ein 33-Jähriger war mit dem Fiat gegen 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mondfeld und Grünenwört unterwegs, als er vermutlich aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Fiat geriet in den Grünstreifen und kippte dort um. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Lauda-Königshofen: Auto beschädigt und auf und davon

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag in Lauda-Königshofen. Die Besitzerin eines Toyota Yaris hatte ihr Auto gegen 11.50 Uhr am Fahrbahnrand der Becksteiner Straße vor einem Restaurant geparkt. Als sie gegen 13.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrzeugfront fest. Vermutlich war der Lenker oder die Lenkerin eines vor dem Toyota stehenden Wagens beim Ausparken mit einer Anhängerkupplung gegen den Yaris geprallt. Da der Vorfall vom Verursacher nicht gemeldet wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 81 0 entgegen.

Nachtrag zum Bericht vom 05.12.2023: Warnmeldung der Polizei: Betrügerische Handwerker in Wertheim unterwegs

Gestern veröffentlichte das Polizeipräsidium Heilbronn eine Pressemeldung zu Trickbetrügern die am Dienstag in Wertheim unterwegs waren. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5665511) Dazu sucht die Polizei nach weiteren Zeugen:

- Haben die Täter bei weiteren Personen einen Wasserrohrbruch vorgetäuscht? - Wer kann Angaben zu einem hellen Pkw mit AC-Kennzeichen machen, der am Dienstag in Wertheim unterwegs war? - Wer kann nähere Angaben zu zwei Pkw machen, die am Nachmittag auf Höhe des Angelgeschäftes in der Maintalstraße hielten und den dortigen Verkehr behinderten? - Verkehrsteilnehmer die in ihren Fahrzeugen Dashcams verwenden und die Maintalstraße zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr befuhren, werden gebeten sich zu melden.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890.

