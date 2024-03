POL-SO: Start in die Osterferien - Polizei im Kreis Soest verstärkt seine Kontrollen

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Montag führten Beamte der Polizeiwache Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt durch. In der Zeit von 18 bis 2 Uhr kontrollierten die in zivil gekleideten Beamten an wechselnden Örtlichkeiten zahlreiche Personen. Im Ergebnis fertigten die Polizeibeamten zwei Strafanzeigen wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz und stellten die aufgefundenen ...

mehr