POL-KB: Haina-Löhlbach - Scheibe von Auto eingeschlagen, Handtasche mit Bargeld gestohlen

Korbach (ots) - Erfolglos blieb ein unbekannter Täter bei dem Versuch, in eine Buchhandlung in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen einzubrechen. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte er versucht, eine Tür zu dem Geschäft aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, musste er ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ist auf der ...

mehr