POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter versucht in Buchhandlung einzubrechen

Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Bad Wildungen-Reitzenhagen ein. Einmal blieben sie ohne Beute, einmal konnten sie lediglich ein paar Lebensmittel erbeuten. Bei einem leerstehenden Wohnhaus im Burgweg gelangten sie durch einen Lichtschacht und ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude. Da das ...

mehr