POL-KB: Korbach - Einbruch bei Discounter gescheitert, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) - In der Zeit von Donnerstag bis Montag kam es in der Solinger Straße in Korbach zu einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter hatte einen Garagenkomplex mit den Tags "ANSZAS", "KLLO" und "beqzu" besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. ...

