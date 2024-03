Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrunkener PKW-Fahrer nach Flucht erwischt

Lippstadt (ots)

Gestern, gegen 17:06 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Erwitter Straße auf Höhe Hausnummer 36. Eine 42-jährige Zeugin aus Warstein beobachtete, wie der flüchtige 72-jährige Lippstädter mit seinem Hyundai den Skoda der 42-jährigen Lippstädterin beim Ausparken touchierte. Sie merkte sich das Kennzeichen, entsprechend konnte die Polizei den Halter feststellen. Die Polizei traf den 72-Jährigen alkoholisiert zu Hause an. Der Flüchtige gab an, vor der Fahrt keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab jedoch um 18:24 Uhr einen Wert von 2,2 Promille. In diesem Zusammenhang wurde eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein von der Polizei sichergestellt. (rb)

