Polizei Paderborn

POL-PB: Schmuck, Bargeld und Laptops bei Wohnungseinbrüchen entwendet

Paderborn (ots)

(mb) Bei drei Wohnungseinbrüchen am Busdorfwall, an der Barntruper Straße und am Kamp haben die Täter in den letzten Tagen Schmuck, Uhren, Bargeld und Laptops erbeutet.

Im Wohngebiet am Busdorfwall zwischen Andreasstraße und Blasiusstraße drangen die Täter am Freitag zwischen 11.00 Uhr und 19.45 Uhr in das Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entkamen unerkannt mit dem Diebesgut.

Am Samstag waren die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Barntruper Straße von 09.00 bis 17.30 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum gelangten die Einbrecher vermutlich über ein Nachbargrundstück an das Gebäude. Sie kletterten auf einen Balkon und brachen die Balkontür auf. Im Haus suchten sie nach Wertsachen und verließen das Haus samt Beute wieder über den Balkon.

Im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses am Kamp gelangten Einbrecher zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 03.30 Uhr, in eine Wohnung. Sie betraten sämtliche Räume und entwendeten neben einem Laptop auch Schuhe und Kosmetika.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden, sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell