Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Kindergarten festgenommen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Drei Jugendliche (15,16,17) stehen im Verdacht, in der Nacht zu Montag in den Kindergarten an der Bielefelder Straße gegenüber der Artilleriestraße eingebrochen zu sein. Die Polizei hat das Trio kurz nach der Tat vorläufig festgenommen.

Um kurz nach 02.00 Uhr meldete ein Zeuge per Polizeiruf 110 eine verdächtige Person am Kindergarten. Offensichtlich wurde versucht, in das Gebäude zu gelangen.

Die Leitstelle setzte mehrere Streifen sowie einen Diensthundeführer ein. Am Tatort fanden die Polizisten ein aufgebrochenes Fenster vor. Im Kindergarten waren Schränke und Schubladen durchsucht worden. Der oder die Täter befanden sich nicht mehr im Gebäude. Aufgrund der hinterlassenen Spuren und weiterer Zeugenaussagen muss es sich um mehrere Einbrecher gehandelt haben. Erbeutet wurden vermutlich elektronische Geräte.

Noch in der Nähe des Tatorts stellten Polizisten drei Jugendliche. Der Diensthund spürte Handschuhe und eine Sturmmaske auf, die vermutlich von den Tatverdächtigen versteckt worden waren. Ein erster Spurenabgleich und eine zutreffende Täterbeschreibung erhärtete den Verdacht gegen das Trio. Die Jugendlichen kamen ins Polizeigewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell