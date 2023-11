Polizei Paderborn

POL-PB: Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen - Am 25. November blinken polizeiliche Warnleuchten orange

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Ein klares Nein spricht die Kreispolizeibehörde Paderborn gemeinsam mit dem Kreis Paderborn zur Gewalt gegen Frauen aus.

Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der seit 1999 anerkannter Gedenktag der Vereinten Nationen ist. Weltweit beleuchten Unternehmen, Behörden und Privatpersonen an diesem Tag ihre Gebäude in orange, um so ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen zu setzen. An dieser Aktion beteiligen sich auch die Kreispolizeibehörde und der Kreis Paderborn.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen stellt die häufigste Menschenrechtsverletzung weltweit dar. Dabei werden insbesondere Frauen häufig Opfer häuslicher Gewalt (Quelle: Rat der EU und des Europäischen Rates).

Die Polizei nutzt die Farbe Orange ihrer Warnleuchten, die sonst vor Gefahrenstellen warnen. Am 25. November blinken diese Warnleuchten nach Einbruch der Dunkelheit in den Fenstern der Polizeiwache Paderborn, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Der Kreis Paderborn setzt mit dem erleuchteten Kreishaus und der erleuchteten Wewelsburg ein weiteres sichtbares Zeichen.

Der Leiter der Kreispolizeibehörde Christoph Rüther macht deutlich:

"Frauen aller gesellschaftlicher Schichten erleiden täglich Gewalt in Partnerschaften. Der internationale Tag für Gewalt gegen Frauen schafft die erforderliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Unser Anliegen ist es, Hilfsangebote für betroffene Frauen aufzuzeigen sowie sie zu unterstützen und zu ermutigen, diese auch anzunehmen."

Der Leitende Polizeidirektor Ulrich Ettler schließt sich an:

"Blaue Flecken, Striemen von Gürtelschnallen, Knochenbrüche - nichts, was wir als Polizei nicht kennen. In einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt kann die Polizei dem Täter eine Wohnungsverweisung aussprechen. Das Rückkehrverbot in die Wohnung gilt für zehn Tage. Diese Zeit kann die betroffene Frau für Beratungen und Entscheidungen nutzen, ohne dem Schläger ausgesetzt zu sein."

Die Polizei im Kreis Paderborn fertigte im Jahr 2023 Januar bis Ende Oktober 408 Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt (Anzahl Körperverletzungen: 334). Im Jahr 2022 (Vergleichszeitraum Januar bis Ende Oktober) waren es im Kreisgebiet 453 Delikte, davon 334 Körperverletzungen). 133 Frauen kamen im Jahr 2022 in Deutschland durch Femizid durch eine ihnen vertraute Person ums Leben.

Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich hoch. Vermutlich trauen sich manche Opfer aus Angst und Scham nicht zur Polizei. Aber auch Abhängigkeitsverhältnisse und die emotionale Bindung zu der gewalttätigen Person können sich auf die Anzeigebereitschaft auswirken.

In Einsätzen wegen häuslicher Gewalt berät die Polizei die betroffenen Frauen und weist auf Hilfsangebote der Frauenberatungsstelle hin. Stimmen die Gewaltopfer zu, informiert die Polizei die Beratungsstelle, damit diese schnellst möglich Hilfe anbieten kann.

Die Polizei rät Betroffenen und Zeuginnen oder Zeugen häuslicher Gewalt, im Notfall sofort den Polizeiruf 110 zu wählen.

Sie haben Fragen zu wirksamen Hilfsangeboten? Sie brauchen Hilfe oder Beratung? Melden Sie sich gerne, Telefon 05251 306-0. Wählen Sie im Notfall immer 110!

https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tag-gegen-gewalt-an-frauen

Hier geht es zu Beratungsangeboten im Kreis Paderborn:

https://www.paderborn.de/microsite/fscpb/kontakt_adressen/adressen/109010100000068811.php

https://www.paderborn.de/microsite/fscpb/kontakt_adressen/adressen/109010100000051798.php

