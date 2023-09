Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Geldautomatensprenger bleiben ohne Beute

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Naßweiler (ots)

Saarbrücken. Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht (12.09.2023) in Naßweiler einen Geldautomaten und flüchteten ohne Beute in Richtung Frankreich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 04:00 Uhr verständigten Anwohner über Notruf die Polizei, weil sie in Großrosseln-Naßweiler eine laute Detonation wahrgenommen hatten. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei Völklingen stellten fest, dass der im Dorfgemeinschaftshaus in der Kirchbergstraße aufgestellte Automat gesprengt worden war.

Zeugen berichteten von einem dunklen, hochmotorisierten Fahrzeug - möglicher-weise einem BMW oder Audi - der mit mehreren Personen besetzt und nach der Tatausführung in Richtung Frankreich geflüchtet war. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem genannten Fahrzeug verlief erfolglos.

In Verlauf der Tatortarbeit stellte sich heraus, dass eingebaute Sicherungssysteme die durch die Explosion beabsichtigte Öffnung des Automaten verhindert hatten. Deshalb gelang es den Unbekannten nicht, an das im Automaten gelagerte, durch das Farbmarkierungssystem unbrauchbar gemachte Bargeld zu gelangen.

Der Sachschaden wird bislang auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist, ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell