POL-SL: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Kirkel-Limbach / Wer kennt die beiden Frauen?

Saarbrücken/Kirkel (ots)

Am 15. März 2023 (Mittwoch) versuchten gegen 12:00 Uhr zwei bislang unbekannte Frauen in ein Anwesen in der Zweibrücker Straße in Kirkel-Limbach einzubrechen. Das Dezernat für Wohnungseinbruchdiebstahl sucht nun öffentlich mit Phantombildern nach Zeugen, die Hinweise zu den Frauen geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die beiden Täterinnen bei dem Versuch, die hintere Terrassentür des Anwesens aufzuhebeln, von der Geschädigten gestört. Die beiden Unbekannten liefen hieraufhin sofort zu einem silberfarbenen Kleinwagen, mit welchem sie in Fahrtrichtung Beeden flüchteten.

Zwischenzeitlich konnte von den beiden Täterinnen jeweils ein Phantombild erstellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, sich an LPP 211 / Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2130 oder das zuständige Sachgebiet für Wohnungseinbruchdiebstahl zu wenden.

