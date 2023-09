Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Sexualdelikt an 69-jähriger Frau aus Schiffweiler

Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Saarbrücken / Neunkirchen (ots)

Die zunächst als vermisst gemeldete Gabriele M. aus Schiffweiler (s. Pressemitteilungen vom 06.09.2023, 08:15 Uhr und 15:13 Uhr, PI Neunkirchen) ist nach Ansicht der Ermittler Opfer eines Sexualdelikts geworden (s. Pressemitteilung vom 08.09.2023, 19:52 Uhr, LPP Saarland). Die Polizei sucht nun mit Hilfe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY nach möglichen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 69-Jährige ihr Zuhause am 05.09.2023 (Dienstag) gegen 10:00 Uhr mit ihrem schwarzen E-Bike in Richtung Neunkirchen verlassen haben. An dem Fahrrad der Marke Diamant war auf dem Gepäckträger eine eckige, schwarze Fahrradtasche angebracht. Da die als sehr zuverlässige beschrieben Frau an diesem Tag, nicht wie verabredet, eines ihrer Enkelkinder um 15:00 Uhr von der Schule abholte, gehen die Ermittler davon aus, dass die Rentnerin zwischen 10:00 und 14:30 Uhr auf den Täter getroffen sein muss.

Der teilweise entkleidete Leichnam der Frau wurde am 07.09.2023 (Donnerstag), gegen 15:00 Uhr, im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen im Sinnerbach nahe der Kläranlage Sinnerthal, Bereich der Bundesstraße 41, aufgefunden. Auch ihr E-Bike fand die Polizei ganz in der Nähe auf. Das Handy des Opfers war bereits am 06.09.2023 (Mittwoch) an einem Kreisverkehr Höhe Sinnerthal an der B 41, mehrerer hundert Meter vom Leichenfundort entfernt, aufgefunden worden. Als Besonderheit verfügt dieser Kreisverkehr über eine Umfahrung in Richtung Landsweiler-Reden. Autofahrer, die von Neunkirchen kommend nach Landsweiler-Reden unterwegs sind, müssen somit nicht direkt den Kreisverkehr passieren, sondern können die genannte Umfahrung nutzen. Unmittelbar neben dieser Umfahrung fand die Polizei das Handy des Opfers auf.

Die Fernsehsendung wird am kommenden Mittwoch (13.09.2023), um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Für Hinweise steht die Rufnummer 0800 / 330 46 14 zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell