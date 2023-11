Polizei Paderborn

POL-PB: Polizeieinsätze an Schulen in Hövelhof und Büren

Hövelhof / Büren (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (23.11.) wurde die Polizei von einem Mitarbeiter der Mühlenschule in Hövelhof über eine Beobachtung eines Kindes informiert. Dieses wollte einen maskierten Mann mit Messer gesehen haben, der die OGS der Schule durch einen Hintereingang betreten hatte.

Umgehend wurden daraufhin starke Einsatzkräfte zur Schule entsandt.

Die eingesetzten Beamten durchsuchten das komplette Schulgebäude ohne Feststellungen; dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt, die das Umfeld und das Schulgelände von oben in Augenschein nahm.

Parallel wurden die Kinder, Lehrenden und weitere Mitarbeitende der Schule aus dem Gebäude evakuiert und in einer angrenzenden Reithalle am Hiermsweg gesammelt. Die 78 Kinder und neun Erwachsenen wurde dort von besonders geschulten Polizeibeamten und Mitarbeitenden der Schulberatungsstelle des Kreises Paderborn betreut.

Die polizeilichen Einsatzkräfte machten am Einsatzort keinerlei verdächtigen Feststellungen. Ein vermeintlicher Tatverdächtiger wurde trotz intensiver Durchsuchungs- und Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen.

Bereits am Vormittag (23.11., 10.00 Uhr) war es zu einem Polizeieinsatz in der Gesamtschule in Büren kommen.

Aufgrund aufgewühlter Kommunikation unter Kindern und Jugendlichen war es zu einer Äußerung gekommen, die von einigen Schülerinnen und Schülern als Besorgnis erregend verstanden wurde.

Auch hier war die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Situation konnte jedoch schnell als harmlos geklärt und der polizeiliche Einsatz wieder beendet werden.

