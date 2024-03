Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - mit Fahrrad infolge von Alkohol gestürzt

Lippstadt (ots)

Am späten Freitagabend (22.03.), gegen 22.55 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Overmannstraße eine männliche Person mit einem Fahrrad auf, die nicht mehr in der Lage war, mit dem mitgeführten Rad zu fahren. Der 61-jährige Mann aus Lippstadt stand offensichtlich erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Zeugenaussagen zufolge, war er zuvor bereits mit dem Rad gestürzt und hatte sich leichte Schnittverletzungen an der Hand zugezogen. Ein durchgeführter Alkoholtest belegte schließlich die erhebliche Alkoholisierung des Mannes aus Lippstadt. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verlegt werden. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. (hn)

