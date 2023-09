Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Verkehrsunfall in Alveslohe mit mehreren verletzten Personen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Alveslohe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn die Freiwilligen Feuerwehren aus Alveslohe, Ellerau und Kaltenkirchen sowie ein größeres Aufgebot des Rettungsdienstes mit dem Stichwort TH R5 (Technische Hilfe, Großeinsatz Rettungsdienst 3-5 verletzte Personen) zu einem Verkehrsunfall in die Eichenstraße.

Ein Personenkraftwagen mit insgesamt fünf Insassen (zwei Erwachsenen und drei Kinder) ist aus ungeklärter Ursache mit einem verkehrsberuhigenden Hindernis kollidiert und kam wenigen Meter später in einer Böschung zu stehen. In der ersten Meldung konnte nicht ausgeschlossen werden, ob Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt sind.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alveslohe konnte bereits Entwarnung gegeben werden. Alle Insassen konnten den Personenkraftwagen eigenständig verlassen und wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Die mitalarmierten Kräfte aus Ellerau und Kaltenkirchen konnten somit ihren Einsatz auf der Anfahrt abbrechen.

Alle Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein ebenfalls aus Hamburg alarmierter Rettungshubschrauber wurde an der Einsatzstelle ebenfalls nicht benötigt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und den Brandschutz. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Zur Unfallursache, Schadenhöhe oder Personalien können seitens der Feuerwehr keine weiteren Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Freiwillige Feuerwehr Ellerau Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Kreisfeuerwehrverband mit einem Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit zwei Notarztwagen, vier Rettungswagen, einem Krankentransportwagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Rettungshubschrauber "Christoph Hansa" Hamburg-Boberg Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell