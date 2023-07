Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Zweite Folgemeldung zum Trink- und Brauchwasserausfall in der Gemeinde Hartenholm

Hartenholm (ots)

Die Trinkwasserversorgung in Hartenholm wird am Montag (31.07.2023) sowie am Dienstag (01.08.2023) jeweils im Zeitraum von 10:00-16:00 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Hartenholm, Wiesendamm 1 stattfinden.

Die Wasserentnahmestelle an der Dorfstraße 5 (Arztpraxis) wird nicht weiter betrieben.

Bitte bringen Sie zur Abholung wie bereits erwähnt eigene Transportbehältnisse mit.

Die Brauchwasserversorgung in Hartenholm ist seit Sonntag, dem 30.07.2023 gewährleistet. Dieses ist, wie bereits erwähnt, jedoch nicht als Trinkwasser zu nutzen.

