Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Vennkamp

Rettungshubschrauber kommt für verletztes Kind

Coesfeld (ots)

Am 27.09.2023, um 16:45 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle Coesfeld einen Notruf von einem besorgten Vater. Der 28-jährige Ascheberger war mit dem Fahrrad im Außenbereich von Ascheberg unterwegs. Auf dem Gepäckträger des Rades beförderte der Mann seinen 4-jährigen Sohn, der dort angeschnallt in einem Kindersitz saß. Das Kind trug während der Fahrt einen Fahrradhelm. Im Bereich Vennkamp wollte der Radfahrer einen Zwischenstopp einlegen. Er bremste dazu das Rad bis zum Stillstand ab. Im Stand verlor er das Gleichgewicht und kippte mit dem Fahrrad, samt Kind im Kindersitz um. Dabei verletzte sich das Kind an seinem linken Arm und klagte über starke Schmerzen. Da der Vater nicht abschätzen konnte, welche Verletzungen sein Sohn erlitten hatte, rief er über Notruf bei der Rettungsleitstelle an. Zu diesem Zeitpunkt waren alle nahgelegenen Rettungsfahrzeuge in anderen Einsätzen gebunden. Aus diesem Grunde wurde ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt. Im Anschluss wurde auch noch ein Rettungswagen hinzugerufen. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr für das Kind. Der 4-jährige verblieb über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell